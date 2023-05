DJ Eus Akyol, DJ Michiel Romeyn en DJ Frank Evenblij op Mañana Mañana

Onder andere Eus Akyol (schrijver/columnist/tafelgast), Michiel Romeyn (Jiskefet) en Frank Evenblij (Bureau Sport) nemen plaats achter de draaitafel. Zo worden DJ-duo Starsky & Hutch met hun 5000 stuks tellende singletjescollectie bijgestaan door een reeks kleurrijke figuren met een verrassende, dansbare muzieksmaak. De Hip Glitterdisco wordt een vuige, veelkleurige thuishaven voor alle nachtbrakers die alles willen behalve slapen en na middernacht nóg verder van de grijze massa willen geraken.

De Hip Glitterdisco vormt straks op Mañana Mañana het glinsterende afvoerputje van onze festivalnachten. Op donderdag, vrijdag en zaterdag is de Glitterdisco er speciaal voor alle campinggasten zonder enige behoefte aan een gezonde nachtrust. Want vanaf klokslag middernacht trapt de Hip Glitterdisco af in de Koepel, de afterpartylocatie exclusief voor campinggasten. Een keur aan verrassende DJ’s levert een spectaculair nachtprogramma. Op zondag verhuist de Hip Glitterdisco naar de Totempalentent voor de grote finale van het festival, toegankelijk voor daggasten én campingbezoekers. Tussen de optredens van achtereenvolgens Boogie Beasts, Convoi Exceptional en Jungle By Night houdt de Hip Glitterdisco de boel zondagavond genadeloos aan de gang voor de apotheose van het festival in Laren (Gld.).

Samenwerken met het mooiste podium van Nederland

Fonz Scheepstra is de uitbater van De Hip in Deventer, het mooiste podium van Nederland. Een etablissement met een fijne keuken, veel bier op de tap, ieder weekend live muziek en regelmatig creatieve programma’s met toffe gasten. Festivalorganisatie de Feestfabriek Alles Komt Goed B.V. werkt al jaren nauw samen met Fonz; hij is namelijk de programmeur van de Undercovertent op de Zwarte Cross, de plek waar gelegenheidsformaties al meer dan tien edities hun muzikale helden eren. Fonz: “We gaan ervan uit dat jullie er allemaal bij zijn en er samen met ons de beste Mañana Mañana ooit van gaan maken. Afgesproken?” Afgesproken!