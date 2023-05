Ook nieuwe explosie in Amsterdam

Op dinsdag 2 mei heeft er in de vroege ochtend een explosie plaatsgevonden bij een portiek aan het Bullepad in Amsterdam-West. De schade is enorm, maar er raakte niemand gewond. De recherche komt graag in contact met getuigen en mensen die camerabeelden hebben van de omgeving.

Omstreeks 04.20 uur ontploft het explosief bij een portiek aan het Bullepad. De knal is gigantisch en de schade is groot. De schade is zo groot dat de bewoners van de portiekflat hun woning niet meer uit kunnen. Politie-eenheden zoeken nog geruime tijd in de omgeving naar verdachten, maar die worden helaas niet aangetroffen. Meerdere specialistische diensten worden opgeroepen om onderzoek te doen aan en rond de portiekflat. De calamiteitendienst van de gemeente is ingezet om de puinhoop in de straat op te ruimen. De districtsrecherche West onderzoekt de explosie en komt graag in contact met getuigen.