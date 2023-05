Amsterdam geeft 4 miljoen euro subsidie voor zonnepanelen op huurwoningen

Amsterdam zet in op verduurzaming

Amsterdam wil met deze nieuwe subsidieregeling (onderdeel van de subsidieregeling ‘Duurzame Amsterdamse gebouwen’) weer een stap dichter bij het klimaatdoel komen om CO2-neutraal te worden. De 35.000 extra zonnepanelen op de daken van huurwoningen helpen met het verminderen van de CO2-uitstoot van de hoofdstad. Ook zal het de huurders helpen om te besparen op de hoge energierekening. Huurwoningen worden comfortabeler, zuiniger en duurzamer. Het zal dus een win-winsituatie op moeten leveren voor zowel het klimaat als de huurders in Amsterdam.

Nederland is de koploper in Europa

Uit onderzoek van Dutch New Energy Research blijkt dat maar liefst 2 miljoen huizen in Nederland zijn voorzien van zonnepanelen. Dit maakt Nederland een koploper in Europa. Duurzaamheid en het milieu komen steeds vaker in de belangstelling te staan in ons land. Steeds meer particulieren, bedrijven en steden willen hun steentje bijdragen.

Beste zonnepanelen niet van Nederlandse bodem

Hoewel Amsterdam en Nederland in het algemeen zich fanatiek inzetten op het gebied van duurzaamheid, komen de beste zonnepanelen niet van Nederlandse bodem. Volgens de website van Zonnepanelenkennis staat het merk SunPower met Amerikaanse oorsprong momenteel op nummer 1. Verder komt China regelmatig voor op de lijst met beste zonnepanelen van het moment. Er zijn inmiddels meer dan duizend zonnepanelen merken op de markt, waardoor er ook buiten de top 10 nog zeer goede producten te vinden zijn. Het blijft belangrijk om het merk en type zonnepaneel aan te passen op de desbetreffende situatie.

Zonnepanelen rendabel in Nederlands klimaat

Eén belangrijke voorwaarde van een goed zonnepaneel is dat het nog steeds rendabel is op een bewolkte dag. Het Nederlandse klimaat is nou eenmaal niet zo zonnig. Gelukkig zijn er veel kwalitatieve panelen verkrijgbaar die erg goed werken bij schaduw en ‘normaal’ daglicht.

Geen btw op zonnepanelen

Ook voor particulieren met een koopwoning blijft de aanschaf van zonnepanelen interessant. Omdat Nederland duurzaamheid zo belangrijk vindt, heeft het kabinet besloten dat er vanaf 1 januari 2023 geen btw meer betaald hoeft te worden over de aanschaf en installatie van zonnepanelen (uitzondering voor nieuwbouwwoningen). De btw gaat omlaag van 21% naar 0%. Dit geldt overigens niet alleen voor Amsterdam, maar voor heel Nederland. Het kabinet hoopt inwoners van Nederland met deze maatregel nog meer te stimuleren om zonnepanelen aan te schaffen.