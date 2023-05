Vrouw (51) overleden in woning in Roermond, 47-jarige man aangehouden

Vrijdagochtend is een 51-jarige vrouw in een woning aan de Vismarkt in Roermond overleden. ' We hebben een 47-jarige verdachte aangehouden', zo meldt de politie vrijdag

Reanimatie

De hulpdiensten werden iets na 09.30 uur gealarmeerd voor een reanimatie. 'Pogingen daartoe mochten ter plaatse helaas niet baten waarna het slachtoffer is overleden. Het slachtoffer is een 51-jarige vrouw uit Roermond', aldus de politie. Een 47-jarige man uit Roermond is aangehouden op verdenking van mogelijke betrokkenheid van haar dood.

Onderzoek

De omstandigheden waarbij het slachtoffer om het leven is gekomen worden nader onderzocht. Dat onderzoek is in volle gang. Sporen worden veiliggesteld en er wordt een buurtonderzoek ingesteld.