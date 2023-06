KNMI: Op een na natste lente van deze eeuw

De lente was zeer nat: deze eeuw was alleen het voorjaar van 2006 natter. Met een gemiddelde temperatuur van 9,7 °C tegen een langjarig gemiddelde van 9,9 °C was het seizoen iets aan de koele kant. Dit kwam vooral door de koele aprilmaand. Maart was iets zachter dan normaal en mei had een normale temperatuur.

De eerste dag van de lente was ook meteen de koudste. Op het KNMI-station Twenthe daalde het kwik die dag tot -7,6 °C. Tot een warme dag (maximumtemperatuur in De Bilt 20,0 °C of hoger) kwam het pas op 4 mei. Tot een zomerse dag (maximumtemperatuur in De Bilt 25,0 °C of hoger) kwam het in het gehele voorjaar niet. In totaal telde de lente elf vorstdagen (minimumtemperatuur onder 0,0°C) en dertien warme dagen.

Het warmst werd het op de laatste dag van het voorjaar. In het Limburgse Ell kwam op 31 mei de temperatuur op 25,8°C. De lente week met gemiddeld circa 560 uren zon nauwelijks af van het langjarige gemiddelde van 567 uur.

Net niet in de top 10 natste voorjaren

De lente was zeer nat met gemiddeld over het land circa 205 millimeter neerslag tegen een langjarig gemiddelde van 148 millimeter. In De Bilt viel 223 millimeter en daarmee komt het seizoen net niet in de top 10 van natste voorjaren sinds 1906, het begin van onze neerslagmetingen. Op plaats 10 staat 1935 met 224 millimeter. Maar deze lente was wel de op een na natste lente van deze eeuw. Alleen 2006 was natter met 234 millimeter.

Code oranje voor sneeuw

In maart viel de neerslag aan het begin van de maand af en toe in de vorm van (natte) sneeuw. Op 8 maart gaven we code oranje uit voor sneeuw in Limburg en Noord-Brabant, daar ontstond plaatselijk een sneeuwdek van 5-10 cm.