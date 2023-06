Aanhouding na explosie Cortenbachsingel Rotterdam Zuid

De politie doet onderzoek naar een explosie die plaatsvond in de nacht van donderdag op vrijdag 9 juni op de Cortenbachsingel. Daar ging rond 02.45 uur een explosie af bij een woning. Gelukkig raakte hierbij niemand gewond. Kort na de explosie is een 20-jarige Rotterdammer aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij het incident.

Door de explosie werd het keukenraam van de woning compleet vernield met veel glasscherven binnen en buiten de woning tot gevolg. Agenten die ter plaatse kwamen, startten direct een onderzoek. Tijdens dit onderzoek kon een 20-jarige man, afkomstig uit Rotterdam, in de omgeving worden aangehouden.

In de nacht van woensdag op donderdag 8 juni was het ook al raak aan de Cortenbachsingel. Er ging een explosief af bij de voordeur van een woning, waardoor een bewoner van het huis die net de trap afliep lichtgewond raakte. Dit had ook anders en erger af kunnen lopen. De politie heeft sporen veiliggesteld en doet onderzoek.