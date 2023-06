Fietser overleden na aanrijding Mathenesserweg

Een vrouw op een fiets is overleden na een aanrijding met een bus op de Mathenesserweg in Rotterdam. De bestuurder van het voertuig is aangehouden.

In de nacht van dinsdag 13 juni op woensdag 14 juni is een fietser aangereden door een bus. Het slachtoffer is gereanimeerd en met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd. Daar is ze even later overleden. Het gaat om een 35-jarige vrouw.

De bestuurder van het voertuig reed door na het ongeval, maar kon al snel worden aangehouden. Het gaat om een 38-jarige man uit Rotterdam. De poitie doet onderzoek naar het incident.