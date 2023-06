Politie schiet tijdens verdachte situatie in Nijmegen

De politie in Nijmegen is een grootscheeps onderzoek gestart na een verdachte situatie in een garage box onder een flat aan de Malvert 62e straat.

Agenten gingen in de nacht van zondag op maandag poolshoogte nemen na een melding van een verdachte situatie. Bij aankomst ging er een zwarte Volkswagen Golf zonder kentekenplaten met hoge snelheid vandoor. De situatie was voor de agenten dermate bedreigend dat zij hun dienstwapen trokken en schoten op de auto hebben gelost. De Golf haalde gevaarlijke maneuvers uit tijds de vlucht en raakte hierbij een omstander die hierdoor gewond raakte. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht.

In de garage werden verdachte spullen aangetroffen. Volgens de politie gaat het om mogelijk explosief materiaal en is de Explosieven Opruimingsdienst (EOD) ingeschakeld om de spullen te onderzoeken.

In de Meijhorst 29e straat is een verdachte auto aangetroffen die mogelijk met de verdachte situatie te maken heeft. Of dit om de zwarte golf gaat is niet bekend.