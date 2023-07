Voortvluchtige veroordeelde man aangehouden in Spanje

Een 44-jarige man die nog een celstraf van vier jaar moet uitzitten in Nederland, is maandag 3 juli 2023 in Spanje opgepakt. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) woensdag.

Veroordeling witwassen

'De man werd op 12 december 2022 door de rechtbank Zeeland-West-Brabant in Breda veroordeeld tot 4 jaar gevangenisstraf voor witwassen', aldus het OM.

Internationale witwasconstructie

In 2018 komt de internationale witwasconstructie, waarbij de twee verdachten voor grote bedragen Bredase panden opkochten, onder de aandacht van de Nederlandse autoriteiten. Het parket Zeeland-West-Brabant heeft toen in samenwerking met het Landelijk Parket leiding gegeven aan het grootschalige onderzoek dat daarop volgde.

Geld door gesluisd

Hieruit blijkt dat via buitenlandse bedrijven in onder meer Bosnië, Slovenië en Spanje geld naar Nederland is doorgesluisd. Hiervan kochten de getrouwde verdachten, man en vrouw, woonhuizen en andere panden in Breda op de Haagdijk, de Slingerweg en op Blauwtjes met een totale aankoopwaarde van rond de 2,4 miljoen euro.

Dekmantel bedrijven

Volgens het OM hebben de verdachten een redelijk geraffineerde witwasconstructie opgezet. “In het buitenland zijn meerdere bedrijven opgericht die als dekmantel dienden om het geld door te sluizen. Hiervoor gebruikten of misbruikten ze diverse personen en rechtspersonen, allemaal voor eigen gewin”, aldus een van de officieren van justitie.

Veroordeeld

De in Bosnië geboren 44-jarige man en zijn Nederlandse 41-jarige vrouw zijn op 12 december 2022 door de rechtbank in Breda veroordeeld voor witwassen. Hij kreeg 4 jaar cel en zijn vrouw 18 maanden gevangenisstraf. Tijdens de behandeling en de uitspraak van de zaak op zitting was de mannelijke verdachte niet aanwezig. Hij kon dus niet in hechtenis worden genomen en was sindsdien voorvluchtig.

Aanhouding

De verdachte is op verzoek van FASTNL, het Fugitive Active Search Team, aangehouden door de collega’s van FAST Spanje. De man zal, naar verwachting binnen afzienbare tijd, worden overgeleverd aan Nederland. De zaak loopt nog in hoger beroep.