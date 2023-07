Vervroegde Tweede Kamerverkiezing op woensdag 22 november 2023

Kabinet gevallen op asielbeleid

De laatste Tweede Kamerverkiezing vond plaats op 17 maart 2021. Normaal gesproken vindt de Tweede Kamerverkiezing om de 4 jaar plaats, of eerder als een kabinet valt en er ontbindingsverkiezingen worden gehouden zoals nu ook het geval is. Het kabinet viel vanwege het vastlopen van gesprekken over de beperking van de asielinstroom tussen de coalitiepartijen. Vorige week vrijdag klapte het overleg uiteindelijk tussen de coalitiepartijen en is er uiteindelijk dus geen overeenstemming bereikt over te nemen maatregelen om de asielinstroom te beperken.

Korte voorbereidingstijd

Het kabinet heeft deze datum gekozen vanwege het zwaarwegende belang van de uitvoerbaarheid en een zorgvuldige organisatie van deze verkiezing, waarbij de voorbereidingstijd kort is. De voorbereidingstijd bij een regulier geplande verkiezing is ongeveer 9 maanden. Een vervroegde Tweede Kamerverkiezing moet in ongeveer de helft van deze tijd worden georganiseerd.