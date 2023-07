Zwaar gewonde bij steekincident in Groningen

Rond 17:45 uur kregen de hulpdiensten de melding van het steekincident en ter plaatse werd een zwaar gewond slachtoffer aangetroffen. Deze is met onbekend letsel naar een ziekenhuis gebracht.

De politie heeft twee verdachten aangehouden, een 18-jarige man uit Groningen en een minderjarige jongen uit Ten Boer. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Heeft u iets gezien of gehoord van het steekincident in de omgeving van de Zaagmuldersweg? Heeft u camerabeelden of andere informatie die belangrijk kan zijn voor ons onderzoek? Bel de politie dan op 0900-8844 of deel je informatie anoniem via 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).