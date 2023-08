Politie zoekt bestuurder van auto na ernstig verkeersongeval

Rond 9.30 uur krijgen agenten melding van een ernstige aanrijding aan de Kraneweg in Groningen. Een fietser blijkt aangereden door een auto en is ernstig gewond geraakt. De hulpverlening wordt meteen opgestart en het slachtoffer, een 67-jarige man uit Groningen, wordt naar het ziekenhuis vervoerd.

Doorgereden

De bestuurder van de auto waarmee de fietser in botsing is geraakt blijkt na het ongeval door te zijn gereden en heeft geen persoonsgegevens achtergelaten. Door oplettende getuigen blijkt al snel dat de desbetreffende auto zeer vermoedelijk in de Wassenberghstraat geparkeerd staat. Agenten treffen een beschadigde auto aan. Er wordt in omgeving nog uitgekeken naar de bestuurder, maar deze wordt niet meer aangetroffen. De auto wordt afgesleept en in beslag genomen voor onderzoek.

Onderzoek

Opsporing Team Verkeer (OTV) van de politie is een onderzoek gestart. Agenten hebben gesproken met getuigen en het signalement is na het ongeval meteen gedeeld via Burgernet. Het gaat om een man met een getinte huiskleur. Vermoedelijk is hij tussen de 20 en 25 jaar. Hij heeft kort donker haar en droeg ten tijde van het ongeval een grijs windjack en zwarte schoenen.