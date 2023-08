Brand bij orthopedagogisch behandel- en expertisecentrum De La Salle in Boxtel

Brandalarm

Rond 15.30 uur ging het alarm af in één van de woongroepen waarop de brandweer met groot materiaal ter plaatse kwam. Volgens omstanders kwam er de nodige rookontwikkeling vrij. Terwijl de brandweer het vuur doofde keken vele cliënten vanaf afstand toe. Ook de politie was aanwezig maar konden weinig doen. Wat er precies in brand stond is niet bekend.