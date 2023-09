Twee bestuurders onder invloed van drugs van de weg gehaald

Rond 0.18 uur werd op de Dauwendaelselaan een 20-jarige Middelburgse aan de kant gezet omdat ze met haar auto over de weg slingerde. Uit een blaas- en speekseltest bleek dat ze vermoedelijk onder invloed van alcohol en THC achter het stuur zat. Ze is meegenomen naar het politiebureau voor verder onderzoek. Daar is bloed bij haar afgenomen waarna ze weer mocht gaan.

Ongeval

Op dezelfde weg gebeurde rond 1.30 uur een eenzijdig ongeval. Een 51-jarige Middelburger zou met zijn auto uit de bocht zijn gevlogen. Een indicatieve blaas- en speekseltest wees uit dat de man vermoedelijk onder invloed van alcohol en drugs was. Hij moest mee naar het ziekenhuis voor behandeling aan zijn verwondingen, in het ziekenhuis is bloed bij hem afgenomen voor verder onderzoek. Hij zal op een later moment gehoord worden door de politie.