Explosies bij bedrijfspand Herestraat Groningen

Inwoners van Groningen werden op 12 september omstreeks 23:40 uur opgeschrikt door twee harde knallen in de binnenstad. Politieonderzoek wijst uit dat in de Herestraat in Groningen bij een bedrijfspand twee explosieven tot ontploffing zijn gebracht. De politie gaat uit van opzet.

Als gevolg van de explosies is kort een brand ontstaan. De schade aan het bedrijfspand is groot. Ook in de omgeving van het pand zijn door de kracht van de explosieven meerdere ruiten gesprongen. Er is gelukkig niemand gewond geraakt. Het is nog niet bekend wat de explosie veroorzaakte.

Kleine, zwarte auto

De politie is gelijk een onderzoek gestart. Nadat de situatie veilig genoeg was is er forensisch onderzoek gedaan in en rondom het pand. Er zijn goederen aangetroffen die wijzen op brandstichting en die mogelijk te maken hebben met de explosie. Deze goederen zijn in beslag genomen voor onderzoek.

Ook is gesproken met meerdere getuigen en zijn diverse camerabeelden uit de omgeving bekeken en veiliggesteld. In de nabijgelegen Raamstraat is rondom het tijdstip van de explosies een donkerkleurige, kleine auto gesignaleerd. Deze auto reed hard weg. Of de auto verband houdt met het incident, is op dit moment niet bekend.