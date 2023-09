Mensen maakten meer gebruik van de bibliotheek in 2022

In 2022 organiseerden bibliotheken veel meer activiteiten dan een jaar eerder. Ook waren meer mensen lid van de bibliotheek, en werden meer boeken uitgeleend. Gemiddeld wonen mensen op 1,8 km afstand van een bibliotheeklocatie, en is in een kwart van alle huishoudens minimaal één persoon lid van de bibliotheek. Dat meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers.

In 2022 waren er 137 bibliotheekorganisaties met 1 270 locaties. Deze bibliotheken organiseerden 247 duizend activiteiten, 79 procent meer dan een jaar eerder. Ook vergeleken met 2019, het jaar voor de coronapandemie, werden er meer activiteiten georganiseerd. Bibliotheken organiseerden vooral meer activiteiten op het gebied van educatie en ontwikkeling, een verdubbeling ten opzichte van 2021.

3,4 miljoen bibliotheekleden

In 2022 waren 3,4 miljoen mensen lid van de bibliotheek. Dat is iets meer dan een jaar eerder, toen ging het om ruim 3,3 miljoen leden. Vergeleken met 2019 ligt het aantal leden echter 0,2 miljoen lager. Het aantal mensen dat lid is van de bibliotheek daalt langzaam de laatste jaren. In coronajaren 2020 en 2021 daalde het aantal leden echter iets harder.

In 2022 leenden bibliotheken 53,3 miljoen fysieke boeken uit. Dat is ongeveer een derde meer dan in 2021. Ook werden 5,3 miljoen e-books en 2,1 miljoen luisterboeken uitgeleend.