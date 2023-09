DI-RECT winnaar van de Haagse Cultuurprijs

De Haagse rockband DI-RECT is de winnaar van de Haagse Cultuurprijs 2023. Wethouder Saskia Bruines maakte vrijdag de winnaar bekend en overhandigde het bijbehorende prijzengeld van 50.000,- euro. 'Met deze cultuurprijs wil de gemeente een persoon, groep of instelling eren die een bijzondere prestatie heeft geleverd op het gebied van kunst en cultuur in Den Haag', zo meldt de gemeente Den Haag.

'Echte ambassadeurs voor de Haagse muziekscene'

Saskia Bruines, wethouder Cultuur: “Het zijn echte ambassadeurs voor de Haagse muziekscene. DI-RECT heeft de afgelopen 24 jaar een enorme invloed gehad op de Haagse popcultuur. Met hun grote succes en nauwe betrokkenheid met Den Haag hebben zij de Haagse muziekscene grotere bekendheid gegeven. Daar is het college super trots op!”

Grote bekendheid

DI-RECT bestaat al ruim 23 jaar. Ondanks hun bekendheid, die de stads- en landgrenzen voorbij gaat, en de vele albums die zij hebben uitgebracht, is de band hun Haagse roots altijd trouw gebleven. Van livestream-concerten vanuit Haagse locaties tijdens coronatijd tot aan samenwerking met grote gevestigde instellingen zoals het Residentie Orkest. Ook jonge makers en andere bekende bands uit de stad, zoals Jamel Armand en Son Mieux beamen de waarde van DI-RECT voor de stad.

The Womb

Voorwaarde van de gemeente is dat het geldbedrag van 50.000,- euro ten goede komt aan de Haagse kunst- en cultuursector. DI-RECT heeft besloten om het geldbedrag te schenken aan de Haagse muziekstudio The Womb. Samen met wethouder Bruines bracht de band een verrassingsbezoek aan The Womb om de cheque aan te bieden. Zo komt het bedrag ten goede aan de verdere ontwikkeling van het Haagse muziektalent. DI-RECT: “The Womb studio is al enkele jaren een vaste waarde in het Haagse muzikale landschap. Soms onder de radar, maar altijd toegewijd en met de muzikaliteit centraal. Deze club opereert volledig autonoom en de studio drijft volledig op passie en een onuitputtelijke liefde voor muziek.”

Over de Haagse Cultuurprijs

Eerdere winnaars van de Haagse Cultuurprijs zijn onder andere choreograaf Jirí Kylián, kunstenaar Auke de Vries, cabaretier Paul van Vliet, drummer Cesar Zuiderwijk, zangeres Anouk en schrijfster Yvonne Keuls. Kunstenaar Theo Jansen heeft als laatste winnaar de Haagse Cultuurprijs ontvangen. De Haagse Cultuurprijs wordt minimaal eens per 4 jaar uitgereikt.