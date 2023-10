Man aangehouden na lange achtervolging

Zo was de automobilist op de N201 bij Hoofddorp tegen de geleiderail gereden. Korte tijd later op de A4 kregen de agenten het voertuig in vizier. De bestuurder reageerde niet op stoptekens en andere signalen van de politie. Dit leidde tot een achtervolging die is geëindigd op de A4 bij Rotterdam. Hierbij werden meerdere eenheden van Noord-Holland, Den Haag en Rotterdam ingezet. Ook werd er gebruik gemaakt van een helikopter. Uiteindelijk werd het voertuig zoals het heet 'ingeboxt'. De bestuurder werd aangehouden. De man bleek onder invloed van diverse middelen waaronder hasj en lachgas. Een bloedproef is afgenomen voor nader middelenonderzoek. Het rijbewijs van de Heemstedenaar is afgenomen.