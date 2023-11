Man gewond bij woningoverval Hellevoetsluis

Twee mannen hebben op 1 november de bewoner van een woning aan de Zuiddijk in Hellevoetsluis overvallen. Het slachtoffer raakte daarbij gewond.

De twee daders drongen rond 19.00 uur de woning binnen en overmeesterden het hoogbejaarde slachtoffer. Hij raakte hierbij gewond, maar was goed aanspreekbaar. Personeel van een ambulance heeft hem voor controle nagekeken.



Onderzoek

De twee daders gingen er met een nog onbekende buit vandoor, onbekend is in welke richting. De politie startte direct een onderzoek, waarbij onder meer de Forensische Opsporing ter plaatse kwam voor sporenonderzoek.