Identiteit verdachte explosief 2de Jan Steenstraat bekend

n de nacht van 8 november 2023 is er een explosief tot ontploffing gebracht bij een portiekwoning in de 2de Jan Steenstraat in Amsterdam. Gelukkig raakte niemand gewond bij de explosie. De recherche heeft in het onderzoek naar dit incident de identiteit achterhaald van een verdachte, maar wil ook achterhalen wie de opdrachtgever was.