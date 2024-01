Fietser zwaargewond achtergelaten na aanrijding Rotterdam

Bij een aanrijding op de Kreekhuizenlaan in Rotterdam is een 20-jarige man uit Barendrecht zwaargewond geraakt. De politie heeft kort daarna een 35-jarige man uit Barendrecht aangehouden voor betrokkenheid bij dit incident.

Rond 02:50 uur kreeg de politie een melding dat er een gewonde man was aangetroffen op de Kreekhuizenlaan ter hoogte van De Grote Kreek in Rotterdam. De man bleek zwaargewond. De politie startte de reanimatie en de man werd met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Ter plaatse bleek dat de 20-jarige man op zijn fiets was aangereden en dat de verdachte(n) de plaats van het ongeval hadden verlaten. Onderzoek ter plaatse leidde de politie naar een voertuig. Dit voertuig werd rijdend aangetroffen in Barendrecht en hiervan werd de 35-jarige bestuurder aangehouden. Zijn voertuig werd in beslag genomen en zijn betrokkenheid bij het ongeval wordt momenteel onderzocht.

Het onderzoek naar dit ernstige incident is in volle gang. Naast het sporen onderzoek wordt er ook gesproken met getuigen. Wanneer u informatie of camerabeelden heeft die voor dit onderzoek van belang kunnen zijn, deel dat dan met ons via onderstaande mogelijkheden.