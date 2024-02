Verloop onderzoek Schammenkamp Rotterdam

Woensdagavond was het even onrustig op de Schammenkamp waar politie nog steeds met man en macht bezig is om de vermisten zo snel mogelijk te kunnen lokaliseren. De inspectie bouw- en woningtoezicht beoordeelde dat het instortingsgevaar groot was, waardoor het lange tijd niet veilig te betreden was. Daarom was het nodig om stukje voor stukje het gebouw af te breken. Dit is heel de nacht en ochtend doorgegaan. Nu lijkt het zover dat de laatste noodzakelijke laag eraf is om op zoek te kunnen gaan naar de vermisten en hun lichamen kunnen bergen.

Dit doen rechercheurs van de Forensische Opsporing , onder leiding van een rechter-commissaris van het openbaar ministerie. Dit kan veel tijd in beslag nemen. Zij zullen tegelijkertijd sporen vastleggen en veiligstellen die nodig zijn voor het onderzoek. Dat onderzoek geeft hopelijk op een later moment de nabestaanden en betrokkenen de antwoorden wat er heeft plaatsgevonden en hoe dit heeft kunnen gebeuren.

Familieagenten staan in nauw contact met de meest directe familie en informeren hen direct over eventuele ontwikkelingen.