Nederland haalt F-16’s uit de verkoop

Nederland staakt de gesprekken over de mogelijke verkoop van zes F-16-jachtvliegtuigen.

Conclusie

'De Staat voerde gesprekken met de firma Draken International. Beide partijen zijn tot de conclusie gekomen dat verkoop en levering van deze F-16’s op korte termijn niet door zal gaan', zo melden minister Kajsa Ollongren en staatssecretaris Christophe van der Maat vandaag.

Afspraken

Nederland had met de internationale firma in 2021 afspraken gemaakt over de verkoop van 12 F-16’s. Draken zou met deze toestellen de eigen vloot uitbreiden met vierde generatie vliegtuigen. Daarmee wil het bedrijf meedingen naar opdrachten en aanbestedingen.

Gesprekken beëindigd

Deze verkoop ging echter niet door, waarna Nederland Draken de mogelijkheid bood om in de toekomst alsnog zes F-16’s te kopen. Dat zou gebeuren onder nog nader vast te stellen voorwaarden. 'Nu de gesprekken met Draken zijn beëindigd, is hiervan geen sprake meer', aldus het ministerie van Defensie .

Oekraïne

De zes toestellen worden nu toegevoegd aan de 18 F-16’s die gereed worden gesteld voor levering aan Oekraïne. De overige 18 toestellen zijn bestemd voor een F-16-trainingscentrum in Roemenië. De F-16 vormde jarenlang het belangrijkste deel van de slagkracht van de Koninklijke Luchtmacht. Deze rol is inmiddels overgenomen door de F-35. Alle F-16’s worden afgestoten.