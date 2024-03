Woninginbrekers betrapt en aangehouden

Twee vermoedelijke woninginbrekers werden vrijdagavond 1 maart betrapt toen zij een poging waagden bij een woning aan de Poststraat. De politie hield in de directe omgeving twee mannen, een 38-jarige man uit Tilburg en een 38-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, aan.

De politie werd rond 21.15 uur gebeld nadat een bewoner via de beveiligingscamera’s zag dat er bij zijn woning een poging werd gedaan om in te breken. Agenten, die in het naastgelegen politiebureau waren, renden snel naar de Poststraat. Hier liepen twee mannen die aan het signalement voldeden. Toen zij bij de desbetreffende woning ook inderdaad schade zagen, werd het tweetal aangehouden.

Gestolen spullen

In de rugzak van de verdachten werd onder andere een laptop aangetroffen. De agenten hadden het vermoeden dat het apparaat mogelijk gestolen was. Hun vermoeden bleek even later te kloppen. Bij een andere woning in diezelfde straat was er wél ingebroken. Bij deze woninginbraak werd onder andere deze laptop gestolen. Beide bewoners deden aangifte bij de politie. Het tweetal zit vast voor verder onderzoek.