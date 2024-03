Hoe kun je snel een scooterverzekering afsluiten?

Als je een scooter hebt, moet je deze verplicht verzekeren. Dat voorkomt niet alleen dat je hoge boetes krijgt omdat je onverzekerd op de weg rijdt, maar ook dat jijzelf diep in de financiële problemen komt. Veroorzaak je namelijk een ongeluk en breng jij de tegenpartij schade toe, dan moet je deze volledig zelf betalen. Die kosten kunnen torenhoog oplopen. Een verzekering bespaart je dus niet alleen veel geld, maar ook veel ellende. Het is echter niet voor iedereen gelijk duidelijk hoe zij een goede scooterverzekering moeten afsluiten. Wij laten je daarom graag zien waar je op moet letten en hoe je dit vandaag nog kunt regelen.

Drie mogelijkheden

Wanneer je een passende bromfietsverzekering wilt gaan afsluiten, zul je zien dat je drie opties hebt. Deze opties zijn verschillend omdat ze allemaal geschikt zijn voor diverse leeftijden. Niet die van jou, maar die van jouw scooter. Heb je een nieuwe scooter gekocht dan kun je het beste een all-risk verzekering nemen. Met deze verzekering kun je er zeker van zijn dat alle soorten schade uitgekeerd worden, dus ook de schade die jij zelf veroorzaakt hebt. De tweede optie is de WA+ Beperkt Casco verzekering waarbij vele vormen van schade wordt gedekt, behalve die jij zelf veroorzaakt hebt. Heb je echter schade opgelopen door storm of diefstal, dan kun je contact opnemen met je verzekering. Hetzelfde geldt ook voor wanneer je schade hebt opgelopen aan je helm of accessoires. De derde, en meest beperkte verzekering, is de WA-verzekering. Deze wordt vaak gekozen voor scooters ouder dan vier jaar. Deze verzekering is voornamelijk bedoeld om te zorgen dat de tegenpartij schadeloos gesteld wordt wanneer jij een ongeluk veroorzaakt hebt.

Meer dan enkel het noodzakelijke nemen

Wist je dat je naast de verplichte verzekering, ook nog kunt kiezen uit aanvullende verzekeringen? Deze opties zijn heel interessant omdat deze je heel veel comfort kunnen opleveren. Wat dacht je bijvoorbeeld van pechhulp? Heb je een keer pech, dan kun je contact opnemen met je verzekering en je kunt een taxi nemen die je naar je plaats van bestemming brengt. Er kan ook een specialist komen om jouw scooter op te halen en om deze naar de garage te brengen. Zo blijft jouw probleem tot een minimum beperkt en bespaar jij jezelf ook een hoop kosten. Dat terwijl deze extra verzekering je maar een paar euro per maand kost. Check daarom alle aanvullingen even om te zien waar jij het meeste profijt van kunt hebben.

Regel je zaakjes online

Wist je dat je een scooterverzekering online afsluiten kunt? Je kunt gelijk even naar de site van jouw verzekeringsmaatschappij gaan om te kijken hoe je jouw ideale scooterverzekering kunt samenstellen. Bereken je premie en als je akkoord gaat met de voorwaarden, ben je vandaag nog goed verzekerd. Vervolgens is het aan jou om zo lang mogelijk schadevrij te rijden omdat je dan steeds meer korting op je maandelijkse premie krijgt. Zo rij je goed verzekerd voor een nog veel betere premie!