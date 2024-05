Weer twee aanhoudingen voor gewelddadige overval op juwelier

De afgelopen weken bracht de politie via de opsporingsprogramma’s Opsporing Verzocht en Bureau Brabant beelden van deze overvallers naar buiten. Eerder al werden er twee mannen aangehouden, nu zitten dus ook een derde en een vierde verdachte vast.

Tijdens de overval bedreigden de daders de eigenaar met zwaard en wapen en sloegen met veel kracht de vitrines stuk. Klanten renden weg en hadden het idee dat ze moesten rennen voor hun leven. Na de overval reden de daders, met hun bivakmutsen nog op, op twee motorscooters de hoek om over het fietspad de Laan van Brabant in. Op het Molenbeekpad in het buitengebied van Roosendaal werden de twee motorscooters in brand gestoken. Van de daders ontbrak ieder spoor.

In de opsporingsprogramma’s vroeg de politie het publiek mee te denken in het onderzoek. De recherche ontving vervolgens veel tips en ook namen van mogelijke daders. Deze tips hebben mede geleid tot de aanhouding van de vier verdachten.