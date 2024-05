Man (50) aangehouden in Tiel in onderzoek moordzaak Amsterdam

De politie heeft zondagavond 5 mei een man aangehouden in het onderzoek naar de 59-jarige overleden vrouw die is aangetroffen in een woning op de Nieuwendijk. 'Het gaat om een 50-jarige man woonachtig in Tiel', zo meldt de politie maandag.