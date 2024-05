Douane treft 44 kilo drugs aan in lege koelcontainer

Meerdere aanhoudingen

'Meerdere nachten werden er uithalers aangehouden en ook werden verdachten die de uithalers in de nabijheid van het terrein afzetten opgepakt', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM).

Drugshonden

Dit was aanleiding voor de Douane om de aanwezige containers op het overslagterrein te controleren met drugshonden en een mobiele scanner. En al snel was het raak. Tijdens de controle van een lege koelcontainer uit Aruba werden afwijkingen geconstateerd. Bij controle van de inspectieluiken troffen douaniers in elk luik een sporttas aan. In de sporttas zaten cocaïneblokken.

Sporttassen

Tijdens verdere controle bleken in de achterwand ook nog losse blokken cocaïne te liggen. In de twee sporttassen telden Douaniers 33 blokken cocaïne en nog 11 losse blokken in de achterwand. In totaal verwijderden douaniers dus 44 pakketten verdovende middelen uit de container met een straatwaarde van bijna 3,5 miljoen euro.