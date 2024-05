Studenten UvA bezetten campus Roeterseiland, ME ingezet

Studenten steunen Palestina

De studenten eisen dat de UvA haar steun stopt en spreken hun steun uit aan Palestina.

Politie ter plaatse

De politie is ook aanwezig en heeft zojuist via X laten weten dat de UvA aangifte heeft gedaan van vernieling door de demonstranten. 'Daarom is de politie nu aanwezig op het terrein om te zorgen dat niemand het pand meer in kan en de demonstranten wordt gevraagd het terrein te verlaten. Zij krijgen de kans dit vrijwillig en zelfstandig te doen', aldus de politie in haar tweet.

Mobiele Eenheid zet ingang af bij Roeterseiland

De Mobiele Eenheid heeft de ingang van de campus op Roeterseiland afgesloten zodat er niemand het campusgebouw meer in kan. De politie roept de studenten op om het pand op de Roeterseiland te verlaten. Alle gebouwen op het Roeterseiland zijn gesloten.

Update 15.45 uur: ME drijft studenten naar achteren

Zojuist is de ME verder opgerukt en is het peloton bezig om de studenten te verdrijven.