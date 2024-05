Verkeerscontrole Den Haag levert plastic tas met ruim 350.000,- euro op

Het politieteam Leidschenveen Ypenburg hield in samenwerking met de Verkeerspolitie en de Douane donderdagavond 16 mei op de Laan van Ypenburg en de Groene Zoom een algemene verkeerscontrole. 'De opvallendste vondst was een contant geldbedrag van ruim 350.000 euro in een plastic zak in een personenauto', zo meldt de politie vrijdag.