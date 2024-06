Auto over de kop in Drentse Eelderwolde

Op de Borchsingel in Eelderwolde is zaterdagmiddag rond 17.30 uur een auto over de kop geslagen.

Gewond

Bij het eenzijdig ongeval heeft de auto een lantaarnpaal en boom geraakt. De bestuurder is hierbij gewond geraakt en meegenomen naar het ziekenhuis. Over de toedracht of de aard van de verwondingen is niets bekend.