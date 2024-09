Dode en gewonde bij steekincident Erasmusbrug Rotterdam

Bij een steekincident in Rotterdam in de omgeving van de Erasmusbrug zijn donderdagavond twee mensen zwaargewond geraakt. 'Eén van de twee slachtoffers is overleden. Het andere slachtoffer is zwaargewond naar ziekenhuis overgebracht', zo meldt de politie donderdagavond.

Verdachte aangehouden

De politie heeft de verdachte, die twee grote messen bij zich had, aangehouden. Ook hij is gewond naar een ziekenhuis gebracht. Het onderzoek naar de toedracht van het steekincident, dat rond 20.00 uur plaatsvond, is in volle gang. 'Mensen die getuigen waren worden opgevangen. Heb je informatie die kan helpen bij het onderzoek, neem dan contact op via 0900-8844', aldus de politie.