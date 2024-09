Kijk vrijdag vanaf 13.30 uur even omhoog naar afscheidsvlucht F-16's

Het doek valt na 45 jaar trouwe dienst nu definitief voor de F-16, een snel en veelzijdig gevechtsvliegtuig, dat geliefd was om zijn wendbaarheid en prestaties. Het vliegtuig dat een onuitwisbare indruk heeft achtergelaten neemt met een speciale vlucht boven heel Nederland vrijdag 27 september afscheid.

'Nederland neemt vrijdag 27 september 2024 afscheid van de F-16. De laatste toestellen vliegen op die middag een afscheidsronde boven Nederland. Een formatie van meerdere F-16’s vertrekt om 13.30 uur van vliegbasis Volkel om na een afscheidvlucht boven Nederland rond 15.30 uur voor de laatste keer te landen.

Vliegroute

De formatie van F-16's leggen de volgende route boven Nederland af:

- Volkel (vertrekpunt)

- De Peel

- Twente

- Leeuwarden

- Vlieland

- Air Operations Control Station Nieuw Milligen

- Soesterberg

- Den Haag

- Woensdrecht

- Breda

- Gilze-Rijen

- Eindhoven

- Volkel (einde vlucht)

Actief

'De F-16’s vliegen vooral boven locaties waar ze actief zijn geweest. De vliegroute en tijden kunnen door omstandigheden veranderen', aldus het ministerie.

Livestream

De afscheidvlucht is ook live te volgen via het YouTube-kanaal van de Koninklijke Luchtmacht waar je in een livestream mee kunt kijken naar de officiële afscheidsceremonie op Vliegbasis Volkel, waarbij de laatste toestellen opstijgen voor een afscheidsronde boven Nederland.