Gewonde bij ruzie in relationele sfeer

Boxtel De politie onderzoekt een steekincident van afgelopen nacht in een woning aan het Ursulinenpad in Boxte

Daarbij is rond 5.00 uur tijdens een ruzie in de relationele sfeer een man gewond geraakt. De politie heeft een vrouw aangehouden, zij is ingesloten op het bureau. De man is voor ter controle naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft het incident in onderzoek.