Politie vindt 540 kg illegaal vuurwerk in Houten, mogelijk voor plofkraken en aanslagen

Afgelopen zaterdag 16 november heeft de politie twee mannen aangehouden op verdenking van handel in illegaal vuurwerk. 'Tijdens de aanhouding werd rond 540 kilo aan zwaar vuurwerk, onder andere cobra’s, aangetroffen in en loods in Houten. Naar aanleiding van een tip heeft de politie kort onderzoek gedaan wat leidde tot de opslagplaats', zo meldt de politie maandag.