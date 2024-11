Man met schotwond naar ziekenhuis, vrouw aangehouden

Rond 16.35 uur werden agenten naar een woning aan het Roelof Kranenburgplein gestuurd na een melding dat er iemand beschoten zou zijn. Agenten troffen in de woning de gewonde man aan. Hij is naar een ziekenhuis gebracht. De vrouw die in de woning aanwezig was is aangehouden. Forensische rechercheurs gaan later vandaag sporenonderzoek doen. De recherche doet verder onderzoek naar wat er nu precies is voorgevallen.