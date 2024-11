Carola Schouten voorzitter Strategisch Offensief Tegen Explosies

Minister David van Weel heeft tijdens de begrotingsbehandeling van Justitie en Veiligheid bekend gemaakt dat de burgemeester van de gemeente Rotterdam, Carola Schouten de voorzitter wordt van het Strategisch Offensief Tegen Explosies. Het doel van dit offensief is het verminderen van het aantal aanslagen met explosieven op woningen en bedrijven met intimidatie en/of bedreiging als doel. Het aantal aanslagen met explosieven op woningen en bedrijven in ons land neemt sinds 2021 in hoog tempo toe. Mensen voelen zich daardoor onveilig in hun eigen buurt of wijk.