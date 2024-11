Kraanmachinist schiet te hulp bij auto met vrouw en twee kinderen in sloot

Vrijdag is een auto met daarin een vrouw en haar twee kinderen van de weg geraakt en ondersteboven in de sloot terecht gekomen. 'Dat gebeurde in de ochtend van vrijdag 22 november op de Poortweg in het Brabantse Uitwijk. Voorbijgangers zagen de auto liggen, hielpen de inzittenden uit de auto en belden de hulpdiensten', zo meldt de politie.