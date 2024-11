Ongeval N33 Gieten-Gieterveen

Een automobilist is vrijdagavond rond 18.30 uur in een sloot langs de N33 tussen Gieten en Gieterveen beland.

Toeval

Per toeval ontdekten langsrijdende politieagenten de man in de berm en zijn auto in de sloot. De bestuurder is met onbekend letsel overgebracht naar het ziekenhuis. Een rijstrook van de N33 is afgesloten. De auto raakte total loss en is geborgen door berger Hamstra uit Tynaarlo