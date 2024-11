Vrouw bijt agent in hand en wil wegrijden met politieauto

Bij de aanhouding van een overlast gevende vrouw, zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag 23 november twee agenten gewond geraakt. Dit meldt de politie zaterdag.

Vrouw uit taxi gesprongen

Agenten kregen net na middernacht, rond 00.30u, een melding van een taxichauffeur omdat er een vrouw uit zijn taxi was gesprongen, mogelijk omdat zij niet wilde betalen. Ook kwam ze dreigend op hem afgelopen. De man maakte hier melding van en agenten zijn een kijkje gaan nemen. De vrouw werd aangetroffen door de agenten op de Zandoogjes en betaalde de chauffeur alsnog.

Poging om met politieauto weg te rijden

Agenten wilden de identiteit van de vrouw controleren, waarop de vrouw probeert om in de politieauto plaats te nemen. Ze wordt daar weggehaald maar weet daarna wederom in de auto te klimmen en doet een poging om weg te rijden. De 35-jarige vrouw uit Breda wordt meteen uit de auto gehaald waarbij zij zich hevig verzet.

Vrouw bijt agent in zijn hand

'Hierbij bijt ze een van de agenten in de hand. De verdachte is lastig onder controle te krijgen, waardoor het vermoeden bestaat dat zij mogelijk onder invloed van drugs was. Uiteindelijk krijgt ze handboeien om en wordt ze overgebracht naar het politiebureau', aldus de politie.

Speekseltest toont drugs aan

De tweede agent is ook gewond geraakt. Ook de politieauto is niet ongeschonden uit de strijd gekomen, bij het uithalen van de verdachte is een onderdeel losgekomen. De eerste indicatieve speekseltest afgenomen bij de verdachte gaf inderdaad een positieve uitslag.