Bewoners huis uit vanwege gaslek Eext

Bewoners van een aantal woningen aan de Kromveen in Eext moesten dinsdagochtend tijdelijk hun woning uit vanwege een gaslek.

Graafwerkzaamheden

Het lek ontstond tijdens graafwerkzaamheden, waarbij een leiding is geraakt. Medewerkers van Enexis werden ingeschakeld om het probleem te verhelpen. Hoeveel woningen precies zijn ontruimd, is niet bekend. De bewoners konden weer terug naar hun woning nadat het gaslek was gedicht door Enexis.