Lange gevangenisstraf en tbs voor ontvoeren, verkrachten en doden van 9-jarig Gino

Rechtbank Limburg heeft Donny M. vandaag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 25 jaar. Ook wordt hem de tbs-maatregel opgelegd, zodat hij na het uitzitten van zijn gevangenisstraf behandeld moet worden in een tbs-kliniek. Donny M. is volgens de rechtbank verantwoordelijk voor het ontvoeren, seksueel misbruiken en vermoorden van de 9-jarige Gino van der Straeten. De rechtbank houdt Donny M. ook verantwoordelijk voor het wegvoeren en verbergen van het lichaam van Gino.

Verder acht de rechtbank bewezen dat Donny M. een andere minderjarige jongen seksueel heeft misbruikt, van dat misbruik opnames heeft gemaakt en daarnaast nog kinderporno aanwezig heeft gehad en heeft verspreid.

Wat is er gebeurd?

Gino werd op 1 juni 2022 in Kerkrade vermist en werd op 4 juni 2022 in de achtertuin van een afgebrande woning in Geleen dood gevonden door de politie. Donny M. had hem daar verborgen, omdat hij dacht dat niemand hem daar zou vinden.

Moord

De verdediging heeft vrijspraak bepleit van moord, maar de rechtbank oordeelt dat Donny M. wel handelde met voorbedachte raad. De rechtbank kan diverse momenten aanwijzen waarop Donny M. kon nadenken en ook heeft nagedacht. Hij kon dus afzien van zijn voornemen Gino te doden. Omdat hij dat niet deed, is er sprake van moord.

De straf valt 3 jaar lager uit dan geëist op grond van een andere weging van de doorwerking van de mate van toerekening in de strafmaat.

Nabestaanden

Aan de nabestaanden van Gino zijn schadevergoedingen toegekend. Dat betreft affectie- en shockschade en de kosten van de begrafenis van Gino. Postuum is ook aan Gino zelf een vergoeding toegekend voor het leed dat hem door Donny M. voorafgaande aan zijn dood is toegebracht. Die vergoeding moet Donny M. betalen aan de gezamenlijke erfgenamen van Gino.

In totaal moet Donny M. aan de nabestaanden van Gino ruim 163.000 euro betalen. Ook aan het andere destijds minderjarige slachtoffer van seksueel misbruik moet Donny M. smartengeld betalen.