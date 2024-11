VEH: Veel huiseigenaren hebben problemen met onderhoud warmtepomp

Veel huiseigenaren met een warmtepomp hebben problemen met het onderhoud hiervan. Ze kunnen niemand vinden die het onderhoud wil uitvoeren, worden na oplevering van hun nieuwbouwwoning aan hun lot overgelaten of krijgen geen advies over wat hun warmtepomp aan onderhoud nodig heeft. Dat blijkt uit een meldpunt van Vereniging Eigen Huis waar in korte tijd bijna 2.000 reacties binnenstroomden.

Een warmtepomp heeft net als een cv-ketel onderhoud nodig. De installateur controleert op beschadigingen of lekkages, maakt filters of buitenunits schoon en checkt het functioneren van de warmtepomp. Driekwart van de melders geeft aan behoefte te hebben aan dit soort onderhoud, maar twee derde krijgt geen onderhoudscontract geregeld. "Sommige huiseigenaren blijken jaren bezig te zijn met hun zoektocht naar een installateur of kunnen na een faillissement van de fabrikant niemand meer vinden of zitten na een storing letterlijk in de kou. Daar zijn we best van geschrokken," zegt Cindy Kremer, directeur van Vereniging Eigen Huis.

Meeste problemen met onderhoud nieuwbouw

De meeste meldingen gaan over all electric warmtepompen, die vooral bij nieuwbouwwoningen worden geïnstalleerd. Een vaak gehoorde klacht is dat er na oplevering van de woning niks is geregeld voor het onderhoud van de warmtepomp. "We zien dat de bouwer verwijst naar de installateur van het verwarmingssysteem, die niet de capaciteit heeft om ook het onderhoud uit te voeren," legt Kremer uit. Met als gevolg: kopers moeten zelf op zoek naar een onderhoudsbedrijf, dat ze niet kunnen vinden. Terwijl het onderhoud vaak een garantievoorwaarde is van de fabrikant. "Daarom moeten consumenten duidelijke informatie ontvangen over het onderhoud van het apparaat en een aanbod krijgen voor een onderhoudscontract. Bij nieuwbouw moet de partij die de woning oplevert hiervoor zorgen," zegt Kremer.

Plek van de buitenunit slecht te bereiken

Bouwers en installatiebedrijven denken bij nieuwbouwwoningen niet altijd goed na over de plek waar ze de buitenunits plaatsen, zo blijkt uit het meldpunt. Als het onderhoud aan de orde komt, worden huiseigenaren afgewezen omdat hun warmtepomp niet goed bereikbaar is. "We hebben meldingen gekregen van huiseigenaren waarbij de buitenunit op het dak is geplaatst tussen de zonnepanelen. Dan is er een hoogwerker nodig om het apparaat te onderhouden. Vind dan maar een bedrijf dat dit wil uitvoeren en tegen een acceptabele prijs," merkt Kremer op. De vereniging wil dat de overheid meer duidelijkheid geeft waar een warmtepomp wel of niet mag worden geplaatst.

Installateurs haken af bij combi cv-ketel en warmtepomp

Ook hebben consumenten die een hybride warmtepomp hebben laten installeren, vaak moeite iemand te vinden voor het onderhoud van de cv-ketel. De warmtepompinstallateur wil dit niet doen en cv-ketel-bedrijven durven het vaak niet meer aan in combinatie met een warmtepomp. In sommige gevallen werd daardoor het onderhoudscontract opgezegd. Kremer: "Het is belangrijk dat de installatiebranche zorgt voor voldoende, deskundige installateurs die een heel verwarmingssysteem kunnen onderhouden, in plaats van alleen een hybride warmtepomp of een cv-ketel. Op die manier is de branche toekomstbestendig."