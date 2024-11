Prestigieuze Carnegie Wateler Vredesprijs voor de krijgsmacht

Commandant der Strijdkrachten (CDS) generaal Onno Eichelsheim heeft vanmiddag namens de krijgsmacht de Carnegie Wateler Vredesprijs in ontvangst genomen. De krijgsmacht krijgt de vredesprijs voor alle inzetten in meer dan 80 vredesmissies ter wereld.

De vredesprijs werd dinsdagnamiddag overhandigd in het Vredespaleis in Den Haag.

De Nederlandse krijgsmacht speelt een essentiële rol in de bevordering van internationale vrede en veiligheid, stelt de jury. Met deze prijs willen wij alle Nederlandse militairen danken, die dagelijks hun eigen grenzen verleggen om de grenzen van anderen te beschermen. De leden van de krijgsmacht zetten hun eigen levens in om wereldwijs democratie en vrede te behouden of op te bouwen.

Gevecht op afstand houden

“Ik ben ongelooflijk trots op wat militairen hebben bereikt in complexe situaties. Ik voel me vereerd dat ik deze prijs namens de krijgsmacht mag ontvangen”, zei Eichelsheim tijdens de uitreiking. Hij benadrukte de tegenstrijdigheid in vredesmissies.“ De aanwezigheid van ons leger kan het gevecht op afstand houden. We gebruiken harde macht om zachte macht op zijn plaats te houden.”

Volgens de CDS verliest de krijgsmacht nooit uit het oog wat het probeert te beschermen: “Een vrije democratie, een internationale rechtsstaat en de soevereiniteit van staten. We zullen dan ook blijven deelnemen aan missies die aan deze waarden bijdragen.”

Een-na-oudste vredesprijs

De Carnegie Wateler Vredesprijs is de een-na-oudste vredesprijs ter wereld en wordt sinds 1931 uitgereikt in het Vredespaleis. Hiermee eert de stichting een persoon of instelling die internationale vrede bevordert, door woord of daad.