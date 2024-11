Twee verdachten opgepakt na vondst explosieven in garagebox Baden Powellweg

Zwaar vuurwerk, explosieven en brandbare middelen die in een garagebox onder een flatgebouw aan de Baden Powellweg in Osdorp lagen opgeslagen. 'Een combinatie waarvan de gevolgen niet te overzien waren geweest als er brand was ontstaan. De politie heeft direct twee verdachten kunnen aanhouden', zo meldt de politie.