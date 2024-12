Suzuki onthult batterij-elektrische e Vitara

De productie start in het voorjaar van 2025 bij Suzuki Motor Gujarat in India. De verkoop gaat van start in de zomer van 2025 in diverse regio’s, waaronder Europa, India en Japan. De e Vitara is gebaseerd op conceptmodel eVX die in januari 2023 werd getoond op de Auto Expo in India en vervolgens in oktober 2023 op de Japan Mobility Show. De e Vitara is de eerste volledig elektrische Suzuki die wereldwijd wordt geleverd.