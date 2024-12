Voormalige cafetaria en café afgebrand

De brandweer is in de nacht van zaterdag op zondag rond 1.40 uur gealarmeerd voor een uitslaande brand in het pand aan de Hoogdijk in Middelbeers. Het betrof het pand waar voorheen café/cafetaria De Hoeve gevestigd was. De brandweer schaalde op naar grote brand en zette naast drie blusvoertuigen ook een hoogwerker in om de brand te bestrijden.