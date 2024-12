Laatste GP Zandvoort in 2026

Op 14 mei 2019 werd een historische aankondiging gedaan: na een lange afwezigheid van meer dan 35 jaar keert de Formula 1 terug naar Zandvoort. Max Verstappen maakte in 2019 al enige jaren furore in de koningsklasse van de autosport. De aanvankelijke driejarige overeenkomst werd met twee jaar verlengd. Nu maakt de organisatie van de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix bekend dat de editie van 2026 de laatste zal zijn.Laats

Afsluiten op het hoogtepunt

De overeenkomst van de Dutch Grand Prix organisatie met Formula One Management (FOM) is met een jaar verlengd. Dit besluit is het resultaat van zorgvuldige afwegingen en intensief overleg met FOM. De Dutch Grand Prix stopt op het hoogtepunt, na vier succesvolle edities, met nog twee fantastische races te gaan. Dit markeert de finale van een buitengewoon hoofdstuk in de Nederlandse sportgeschiedenis, dat de lat voor toekomstige evenementen wereldwijd aanzienlijk heeft verhoogd.

Lat hoger gelegd

Stefano Domenicali, President en CEO van Formula 1, zegt daarover: “Ik ben ongelooflijk dankbaar voor het werk dat het team van de Dutch Grand Prix de afgelopen jaren heeft verricht. Ze hebben de lat voor Europese Grand Prixs hoger gelegd als het gaat om spektakel en entertainment. Ze hebben ook de ontwikkeling van jong talent gesteund door F2, F3 en onze F1 Academy-series te organiseren. En er is baanbrekend werk verricht op het gebied van duurzame oplossingen, die onze evenementen over de hele wereld hebben geïnspireerd, terwijl we ernaar streven om in 2030 Net Zero te zijn.”

“Alle partijen hebben constructief samengewerkt om de race te kunnen verlengen. Er lagen veel opties op tafel, waaronder afwisseling of jaarlijkse evenementen. We respecteren de beslissing van de promotor om de race in 2026 te beëindigen. Ik wil het hele team van de Dutch Grand Prix en de gemeente Zandvoort bedanken, ze zijn fantastische partners van Formula 1.”

Positief afsluiten

Robert van Overdijk, directeur van de Dutch Grand Prix organisatie, zegt: “De Dutch Grand Prix is het resultaat van een unieke samenwerking tussen SportVibes, TIG Sports en Circuit Zandvoort, die samen de ambitie hadden om de race terug te brengen naar Nederland. Wat we tot nu toe hebben bereikt is zonder twijfel een groot succes. De waardering van onze bezoekers, de coureurs en de teams is ongekend en daar zijn we ongelooflijk trots op.”

“Hoewel de aankondiging van vandaag het einde betekent van een historisch tijdperk in de Nederlandse autosport, zijn we ervan overtuigd dat er nog veel meer is waar fans naar uit kunnen kijken tijdens de Dutch Grand Prix in 2025 en 2026, inclusief F1 Sprint in 2026.”

“We zijn een particuliere onderneming en we moeten de kansen die het evenement biedt afwegen tegen andere risico’s en verantwoordelijkheden. We hebben besloten om met een goed gevoel afscheid te nemen met nog twee fantastische Dutch Grand Prixs in 2025 en 2026. We wilden deze stap zetten op ons hoogtepunt met de waardering van de gepassioneerde fans en de hele Formula 1-community. Ik wil Stefano Domenicali en het hele team van Formula 1 bedanken voor het harde werk waardoor meerdere contractverlengingen zijn gerealiseerd en de Dutch Grand Prix zo’n succes is geworden.”

Sportief directeur Jan Lammers reflecteert op de indrukwekkende reis: “Wat we samen hebben bereikt, is ongekend. Velen twijfelden aan het mogelijk maken van dit evenement, maar vrijwel alle coureurs zijn fan van het circuit en prijzen de sfeer. Voor de fans uit binnen- en buitenland hebben we een unieke ervaring gecreëerd op een van de mooiste en meest uitdagende locaties. Misschien nog belangrijker: de Dutch Grand Prix heeft zich gepositioneerd als een van de grootste sportevenementen in de geschiedenis van Nederland, op gelijke hoogte met iconische races in steden zoals Monaco, Las Vegas en Melbourne.”

“Nu richten we ons volledig op de editie van 2025 en kijken uit naar de race in 2026 met voor het eerst de toevoeging van F1 Sprint. De vraag naar tickets is weer groot en de interesse van de zakelijk markt is heel goed, net als voorgaande jaren. Inmiddels zijn de 10.000 beschikbare zakelijke hospitality-arrangementen voor 2025 nagenoeg uitverkocht.”

2026 met F1 Sprint

De allerlaatste editie in 2026 wordt met recht een hele bijzondere finale, alleen al vanwege de toevoeging van F1 Sprint in dat jaar. De exacte datum voor de finale-editie in 2026 wordt in de loop van volgend jaar bekendgemaakt door Formula 1.

Tickethouders van 2025 krijgen voorrang op laatste editie in 2026

In 2025 vindt de Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix plaats van 29 tot en met 31 augustus. De verkoop van tickets voor 2025 is al gestart. Informatie over de kaartverkoop voor 2026 wordt in het voorjaar van 2025 verwacht, waarbij tickethouders van de 2025-editie voorrang krijgen bij de aanschaf van tickets voor de laatste editie.