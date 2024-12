Gedetineerden maken oude Defensie-uniformen gereed voor Oekraïne

Het Kleding- en Persoonsgebonden Uitrustingsbedrijf (KPU-bedrijf) en de Penitentiaire Inrichting Almelo slaan de handen ineen. Sinds deze week maken gedetineerden oude uniformen gereed voor de strijdkrachten in Oekraïne. Het doel is om uiteindelijk zo’n 30.000 uniformen beschikbaar te stellen voor hergebruik in het conflictgebied.