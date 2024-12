Jongens op fatbike belagen en beroven twee vrouwen in Slotermeer

Twee vrouwen zijn gisterenavond in Slotermeer kort na elkaar belaagd en beroofd van hun tas door twee jongens op een fatbike. Beiden slachtoffers kwamen ten val. Een van hen door een trap in de rug, de ander viel door een harde duw dwars door het glas van een bushokje. De recherche van Nieuw West-Noord onderzoekt of er een link is tussen de twee berovingen.